Держархбудінспекція звільнить керівників своїх територіальних відділень в Одеській і Херсонській областях - віце-прем'єр Зубко

За його словами, причиною звільнення керівників є хабарництво.

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) звільнить керівників своїх територіальних відділень в Одеській і Херсонській областях.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на нараді в Мінрегіоні в присутності генпрокурора Юрія Луценка.

«Зараз ми ухвалимо рішення щодо відсторонення керівників органів ДАБІ в Одеській і Херсонській областях. Далі ми реагуватимемо відповідно до звернень, які у мене є від міст. Такі заяви є по Львову та іншим містам», - повідомив Зубко.

За його словами, причиною звільнення керівників є хабарництво.

«Було підтверджено, була відверта розмова із забудовником. Були озвучені конкретні цифри, які збираються на місцях за квадратний метр. Вони становлять від 5 до 15 доларів залежно від регіону», - сказав Зубко.

Також він зазначив, що наявні дані направлятимуться в Генпрокуратуру.

«Тому що на сьогодні вийти на місце і перевірити у нас немає повноважень. Тому ми побудуємо співробітництво з прокуратурою на місцях і з Генпрокуратурою», - сказав Зубко.

У свою чергу, генеральний прокурор Луценко заявив, що система ДАБІ є однією з найбільш корумпованих в країні.

«Тільки за останній період на хабарах затримано керівників територіальних органів Волинської, Тернопільської областей. Затримані керівники у Василькові, в Черкасах. Це говорить про те, що існує величезний механізм збору данини. Але найбільше мене обурює те, що хабарі стали більше, ніж були за Януковича», - сказав він.