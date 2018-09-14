У Туреччині заборонили продавати нерухомість за валюту

Країна перевела всі операції з нерухомістю в ліру.

Влада Туреччини в четвер, 13 вересня, оприлюднила нові правила про використання національної валюти під час здійснення операцій з нерухомістю.

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За цими правилами, всі договори купівлі-продажу та оренди нерухомості тепер можуть укладатися тільки в лірах, пише Reuters.

Мова йде не тільки про нові контракти, але й про вже укладені. Протягом 30 днів всі договори повинні бути переведені в національну валюту. Деякі угоди будуть звільнені від цієї вимоги, але про конкретні умови, необхідні для цього, не повідомляється.

Урядові заходи пов'язують з падінням курсу ліри — з початку року курс турецької національної валюти до долара знизився на 40%. Угоди в іноземних валютах вельми поширені в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Центробанк Туреччини підняв ставку тижневого репо відразу з 17,75% до 24%.