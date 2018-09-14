У Кабміні назвали міста, які відстають з підготовкою до опалювального сезону

Певні проблеми з підготовкою до зими знову виникають по селищу Коцюбинське Київської області, також є питання по містах Сміла і Шепетівка.

Україна технічно готова до проходження нового опалювального сезону.

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Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, майже на 100% готова соціальна інфраструктура, почалися регламентні роботи і запуски за всім котельним.

Разом з тим, певні проблеми з підготовкою до зими знову виникають по селищу Коцюбинське Київської області, яке досі не може вирішити свої внутрішні питання з наявними великими коштами на своїх рахунках. Також є питання по містах Сміла і Шепетівка.

"Актуальним є питання і по місту Києву, де зараз відбувається передача цілісного майнового комплексу від "Київенерго". Протягом декількох наступних тижнів цей процес буде закінчений, що дозволить Києву повноцінно підготуватися до проходження опалювального сезону", - цитує Зубко прес-служба уряду.

Як повідомляв УНІАН, селище Коцюбинське, що входить до складу Ірпінської міської ради, ризикує цієї зими залишитися без опалення, якщо не погасить багатомільйонний борг перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз Україна".