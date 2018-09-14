Хабарі при отриманні дозволів на будівництво зросли в рази – Луценко (відео)

Генпрокурор зазначив, що будівельна галузь в Україні стала однією з найкорумпованіших.

Будівельна галузь стала однією з найкорумпованіших в Україні, а розмір хабарів з часів президентства Віктора Януковича зріс в рази.

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Про це заявляє ТСН.uа з посиланням на заяву генпрокурора Юрія Луценка під час його звернення до керівників підрозділів Державної архітектурної будівельної інспекції.

"Юрій Луценко каже, що ця галузь - а саме дозволи на будівництво - стала однією з найкорумпованіших в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними генпрокурора, в Одесі, наприклад, за Януковича вимагали 5 доларів за квадратний метр, а зараз - 20.

Як повідомляв УНІАН, Держархбудінспекція звільнить керівників своїх територіальних відділень в Одеській та Херсонській областях за хабарництво.

Крім того, лише за останній час на хабарі затримано керівники територіальних органів цього відомства Волинської, Тернопільської областей. Затримані керівники у Василькові, в Черкасах.