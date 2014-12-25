Депутати заборонять відбирати житло за прострочені валютні кредити

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про внесення змін до закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, представленого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" про посилення захисту прав позичальників (№1610).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 із 304 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національний банк України погодив з банками - найбільшими кредиторами з іпотеки та об'єднаннями валютних позичальників текст меморандуму, який передбачає реструктуризацію валютних кредитів у гривню за курсом на день реструктуризації і прощення курсової різниці за 2014 рік пропорційно погашення кредиту.

Реструктуризація буде проводитися за іпотечними валютними кредитами із залишком основної суми боргу не вище 2,5 млн грн за офіційним курсом на 1 січня 2014 року (7,9903 грн/дол.).