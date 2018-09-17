Проект держбюджету-2019: комунальні субсидії скоротять на 16 мільярдів

Проект передбачає скорочення витрат на виплату субсидій для населення на оплату житлово-комунальних послуг до 55,1 млрд грн.

Проект державного бюджету на 2019 рік, поданий Кабінетом міністрів на розгляд Верховної Ради 14 вересня, передбачає скорочення витрат на виплату субсидій для населення для оплати житлово-комунальних послуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, порівняно з держбюджетом на 2018 рік.

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Проект держбюджету на 2019 рік зареєстровано на сайті Верховної Ради 15 вересня.

У першому проекті держбюджету на 2018 рік також було закладено 55,1 млрд грн на субсидії, але після доопрацювання було ухвалене рішення виділити 71 млрд грн.

Також 14 вересня, під час презентації проекту держбюджету на 2019 рік, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що буде проведено монетизацію субсидій і осучаснення пенсій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що уряд повинен буде знайти до кінця року додатково до 7 млрд грн на виплату субсидій на житлово-комунальні послуги в разі підвищення ціни на газ для населення, що є умовою Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

Довідка УНІАН. Витрати держбюджету на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у 2014 році становили 8,863 млрд грн, у 2015 році - 18,414 млрд грн, у 2016-му - 47,081 млрд грн, у 2017-му - 68,794 млрд грн, у 2018 році - 70,993 млрд грн.