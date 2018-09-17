Зростання цін на газ не загрожує виплатам субсидій – Мінфін

За словами в.о. міністра фінансів, субсидії отримають усі, кому вони потрібні.

Можливе підвищення цін на газ для населення не становить загрози для виплати субсидій, повідомила в. о. міністра фінансів України Оксана Маркарова, відповідаючи на запитання журналістів про вплив можливого підвищення цін на газ на субсидії.

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"Точно можу сказати, що субсидій і в 2018, і в 2019 році однозначно вистачить. Це те, за чим Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством фінансів стежитиме. Останні кілька років ми активно займаємося забезпеченням субсидиантов всім необхідним, а з іншого боку – верифікації, щоб субсидії отримували саме ті, кому вони потрібні", - сказала Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2019 рік, який був поданий Кабінетом міністрів на розгляд Верховної Ради 14 вересня, передбачає скорочення видатків на виплату субсидій для населення на оплату житлово-комунальних послуг на 15,9 мільярда гривень - до 55,1 мільярда гривень, порівняно з держбюджетом на 2018 рік.

Довідка УНІАН. Витрати держбюджету на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у 2014 році становили 8,863 мільярда гривень, у 2015 – 18,414 мільярда гривень, у 2016 – 47,081 мільярда гривень, у 2017 – 68,794 мільярда гривень, в 2018 – 70,993 мільярда гривень.