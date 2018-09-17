На житло силовикам в 2019 році можуть виділити 1,7 мільярда - Кабмін

При цьому на житло для рядового і керівного складу органів внутрішніх справ кошти не передбачені.

Кабінет міністрів пропонує в 2019 році виділити з державного бюджету Міністерству оборони, Держприкордонслужбі, Національної гвардії України, Службі безпеки україни, Головному управлінню розвідки Міноборони, Управлінню держохорони, Службі зовнішньої розвідки та адміністрації Держслужби спецзв'язку і захисту інформації в цілому 1,679 мільярда гривень на будівництво, придбання та реконструкцію житла, що на 13% більше в порівнянні з бюджетом на 2018 рік.

Читайте такожРада збільшила до 50% компенсацію вартості житла для учасників АТО

Відповідна пропозиція міститься в проекті держбюджету на наступний рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на видатки Міноборони для забезпечення військовослужбовців житлом передбачено 839,9 мільйона гривень, що на 17,7 мільйона більше, ніж було виділено в 2018 році.

Також документом передбачено видатки на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби – 200 мільйонів гривень, що відповідає рівню 2018 року. На житло військовослужбовцям Національної гвардії України – 289,8 мільйона гривень, що на 89,8 мільйона більше порівняно з 2018 роком.

При цьому на житло для рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ кошти не передбачені.

На забезпечення житлом військовослужбовців СБУ в 2019 році пропонується спрямувати 120,1 мільйона гривень, співробітників Управління держохорони – 40 мільйонів гривень, Служби зовнішньої розвідки – 70 мільйонів гривень, що відповідає рівню 2018 року. При цьому на забезпечення житлом військовослужбовців Держспецзв'язку пропонується направити 18,973 мільйона гривень, що більше, ніж в 2018 році, на 17,973 мільйона гривень.

Також в документі передбачено спрямувати 100,34 мільйона гривень на будівництво і придбання житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони, що в 2 рази більше порівняно з 2018 роком.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік.