Рада прийняла закон про забезпечення житлом військових з окупованих Криму та Донбасу

Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 12 закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (реєстраційний номер 8394).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів.

Народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз зазначила, що сьогодні в законодавстві не врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій та за якими зберігається право власності або користування на квартири, що залишилися на тих територіях.

Законом передбачено, що військовослужбовці, які проходили військову службу на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, які визнані тимчасово окупованими, які продовжують службу у військових формуваннях України, а також члени їх сімей, які проживають разом із ними та є внутрішньо переміщеними особами, забезпечуються жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення за письмовою згодою зазначених осіб та повнолітніх членів їх сімей, посвідченою нотаріально.

Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.