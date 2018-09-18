У київському Будинку профспілок відкриють бізнес-центр Maidan Plaza

У Maidan Plaza будуть розташовані офіси, коворкінги і конференц-зали.

У київському Будинку профспілок, який розташований на вулиці Хрещатик, відкриється бізнес-центр Maidan Plaza.

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Про це повідомляється на сайті компанії OfficeStar, яка надає послуги з вибору офісів в офісних центрах столиці.

Відзначається, що в Maidan Plaza будуть розташовані офіси, коворкінги і конференц-зали.

Вартість оренди приміщень починатиметься від 600 дол. за офіс на 1-5 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня зняли банер, що висів понад рік на фасаді Будинку профспілок, будівля якого практично повністю вигоріла під час подій Євромайдану в 2014 році.

Раніше у прес-службі обіцяли, що відреставрований фасад Будинку профспілок на Хрещатику відкриють 1 березня 2018 року. Однак цього не сталося через погодні умови.

Планується, що в будівлі буде передбачено місце для музею і не буде кафе і розважальних закладів.

Довідка УНІАН. Під час подій Євромайдану Будинок профспілок був одним із основних центрів підтримки революції. 18 лютого 2014 року він практично повністю вигорів. У жовтні 2014 року почалося відновлення. Забудовником виступила компанія "Європолекс".