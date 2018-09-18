Переселенцям з інвалідністю дозволили ставати на квартирний облік

Також законом надається право на позачергове отримання квартир з житлового фонду соцпризначення дітьми з інвалідністю, які не мають батьків.

Верховна Рада ухвалила закон, який дає право внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю та членам їхніх сімей ставати на соціальний квартирний облік.

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Як передає кореспондент УНІАН, за Закон "Про житловий фонд соціального призначення" (№7304) проголосували 244 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Документ передбачає, що правом постановки на соціальний квартирний облік користуватимуться внутрішньо переміщені особи з інвалідністю та члени їхніх сімей, які не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.

Також законом встановлюється, щоб право на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) житлових будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності у них права на отримання такого житла, мали діти з інвалідністю (в тому числі взяті на облік внутрішньо переміщені особи), які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав, і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення ними повноліття.

Як повідомляв УНІАН, у травні Рада прийняла законопроект "Про житловий фонд соціального призначення» в першому читанні.