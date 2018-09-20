Золоті милі: хто володіє Хрещатиком

Найбільшим власником торгової нерухомості на вулиці № 1 виявився гість міста — колишній житель Донецька мільярдер Рінат Ахметов.

Головна вулиця столиці поділена між донецьким мільярдером, держмонополією, сім'єю бізнесмена родом з 1990-х, півмільйоном кооператорів і родичами двох колишніх мерів Києва.

Із 119 тис. кв. м комерційної нерухомості — все, чим багатий Хрещатик, — левова частка належить кільком приватним підприємцям: чинному мільярдеру, людині з 1990-х, трьом близьким родичам колишніх мерів. А ще — державі, держмонополісту, муніципальним органам та півмільйону осіб, об'єднаних у монструозну структуру. Про це йдеться у свіжому журналі "Новое время".

Найбільшим власником торгової нерухомості на вулиці № 1 виявився гість міста — колишній житель Донецька мільярдер Рінат Ахметов. Йому належить тут всього один будинок, але найбільш просторий — Центральний універсальний магазин, ЦУМ. Його загальної площі 45 тис. кв. м вистачило для того, щоб зробити свого власника лідером серед всіх хрещатицьких рантьє.

Ахметов більш ніж в два рази випередив держкомпанію Укрпошта — № 2 у рейтингу власників комерційної нерухомості на Хрещатику.

А бронзовим призером став бізнесмен Григорій Габович — той самий чоловік з 1990-х, соратник підприємця Семена Юфи. По інший (від Головпоштамту) бік Майдану, за Будинком Профспілок, в будинку під №14, де знаходиться готель Хрещатик і Будда-бар, зосереджені комерційні володіння сім'ї Габович. В сумі їм належить тут трохи більше 14 тис. кв. м торгової нерухомості.

У перші роки незалежності він був компаньйоном знаменитого Семена Юфи, власника споживчого товариства Меркурій, українського аналога фінансової піраміди МММ.

Крім того, на Хрещатику залишилося безліч місць, які досі контролюють попередники Кличко — скандальний "мер-прораб" Олександр Омельченко і ще більш скандальний "мер-мільйонер-співак" Леонід Черновецький. Точніше, не вони самі, а їх найближчі родичі або колишні члени сім'ї.

Мова йде про сина Омельченко, а також про братів Супруненків — Олександра та В'ячеслава. Перший — депутат Верховної ради з фракції Воля народу, а другий, молодший, колись був зятем Черновецького. Кличко ж як керівник територіальної громади столиці розпоряджається лише 1,7 тис. кв. м на Хрещатику — це 11-е місце в загальному заліку.

У топ-5 найбільших власників торговельної нерухомості на Хрещатику входить ще й ціла армія українців — близько 0,5 млн осіб. Всі вони пайовики радянського рудименту — об'єднання кооператорів Укоопспілки.

Читайте такожЖурналісти склали топ-10 найдорожчих відпочинків українських чиновників (інфографіка)

Йому належить багатоповерховий будинок на розі Хрещатика та Інститутської до 12,4 тис. кв. м. Укоопспілка займає четверте місце за контрольованими приміщеннями на Хрещатику і успадкувала від СРСР цілий розсип різних об'єктів нерухомості не тільки в Києві, але й по всій Україні. А ще "кооператори" відомі тим, що їх керівників періодично підозрюють у корупції.

Схожі підозри переслідують і пару людей, які піднялися на п'яте місце рейтингу НВ. Це брати Супруненки, які колись представляли сім'ю Черновецького. Велика частина з нині контрольованих ними площ на головній столичній вулиці — 5 тис. кв. м з 9 тис. — мають свідоцтва про право власності, видані Головним управлінням комунальної власності (ГУКС) Київською міськдержадміністрацією (КМДА) в 2006-2012 роках. Якраз тоді столицею керував Черновецький.

Серед "господарів" Хрещатика є чимало інших персонажів з минулого. Найбільш помітний з них — підприємець Олександр Омельченко, син колишнього мера, і пов'язана з ним компанія Argo. Це українсько-ізраїльськобельгійське підприємство володіє мережею магазинів відомих світових брендів по всій країні. Деякі з них фірма привезла в Україну першої — наприклад, Lee&Wrangler і Big Star. Також компанія продає одяг марок Benetton, Reebok, Mango, Miss Sixty та інших.

Серед більш дрібних "господарів" Хрещатика НВ виявив колишнього депутата від Партії регіонів Тетяну Засуху. Її агрофірма Світанок володіє приміщеннями площею 800 кв. м, розташованими на 7-8 поверхах будинку №6. Решта будівлі, на першому поверсі якої розташований ресторан Mafi a, записана на Київську облраду.

Ціна 1 кв. м торгової нерухомості в центрі Києва, за даними консалтингової компанії "Увекон", становить приблизно $1,7 тис. тобто один лише Ахметов контролює на Хрещатику нерухомість, яку можна продати мінімум за $ 66 млн. Середня орендна ставка на Хрещатику становить $80 за квадрат.

Детальніше читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".