У Києві знову підвищать тарифи на холодну воду

Перегляд тарифів зумовлений зростанням вартості електроенергії, реагентів, податків, а також необхідністю підвищити заробітні плати на підприємстві.

Тариф на послуги з водопостачання та водовідведення у Києві поточного року може зрости на 17,2%, - до 19,6 гривні за 1 кубометр, повідомила прес-служба "Київводоканалу".

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Повідомляється, що 18 вересня відбулося обговорення проектів постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) по коригуванню тарифів "Київводоканалу" на 2018 рік.

Згідно з проектом постанови розмір тарифу на централізоване постачання холодної води і водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) може скласти 19,596 гривні за кубометр, тоді як зараз тариф становить 16,716 гривні.

Зазначається, що перегляд зумовлений зростанням вартості електроенергії, реагентів, податків, а також необхідністю підвищити заробітні плати на підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП в червні цього року підвищила тариф на холодне водопостачання і водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для "Київводоканалу" на 8% - до 16,71 гривні з 15,49 гривні за 1 кубометр.

Тариф для мешканців приватного сектору і колективних споживачів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення збільшився на 11% - до 15,78 гривні з 14,184 гривні за 1 кубометр.

Довідка УНІАН. "Київводоканал" - комунальне підприємство у сфері водопостачання та водовідведення в Києві, яке відповідає за забір з поверхневих та підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам. Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водоводів.