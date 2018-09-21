В Україні обсяги будівництва зросли майже на 6%

Будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 0,7% – до 16,74 мільярда гривень, виконавши 22,9% від загального обсягу робіт в країні.

Будівельні підприємства України в січні-серпні 2018 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 5,7% – до 73,15 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 0,2% – до 35,93 мільярда гривень, у тому числі з будівництва житлових будинків знизилися на 0,4% - до 17,8 мільярда гривень, а з будівництва нежитлових будівель виросли на 0,8% - до 18,1 мільярда гривень. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд порівняно з минулорічним періодом зріс на 11,9% і становить 37,2 мільярда гривень.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-серпні становили 75,8% від загального обсягу, тоді як роботи з капітального та поточного ремонту – 14,9% і 9,3% відповідно.

Будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 0,7% – до 16,74 мільярда гривень, виконавши 22,9% від загального обсягу робіт в країні.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 0,7% – до 16,74 мільярда гривень, виконавши 22,9% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 мільярда гривень.