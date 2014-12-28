Рада продовжила мораторій на відчуження гуртожитків до 2019 року

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 313 народних депутатів із 361, зареєстрованого у сесійній залі.

Так, у пункті 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" визначається, що з метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх виселення із займаних жилих приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, які будувалися за державні кошти, установити мораторій на відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад) гуртожитків, які перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, протягом строку реалізації державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, але не менше одинадцяти років з дня опублікування цього закону (раніше - не менше шести років з дня опублікування цього закону).

Читайте такожВР дозволила генпрокурору призначати прокурорів без стажу роботи в прокуратурі чи в судіТаким чином, як зазначається у пояснювальній записці, мораторій продовжено до 1 жовтня 2019 року.