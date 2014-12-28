ВР заборонила відбирати у позичальників заставне майно

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 290 народних депутатів при необхідних 226.

Таким чином було захищено права позичальників і унеможливлене виселення позичальників із квартир, придбаних у кредит.

Читайте такожМіністр юстиції обіцяє розкрити інформацію про нерухомість та її власників у 2015 році Під час обговорення парламентарії пропонували обмежити термін дії мораторію трьома роками, проте ця пропозиція не була підтримана.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рішенням депутатів було також продовжено мораторій на відчуження гуртожитків до 2019 року.