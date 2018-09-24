Гройсман доручив Фіскальній службі провести "тотальні перевірки" забудовників

Прем'єр зазначив, що відповідне доручення отримає Державна фіскальна служба.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на проведенні фіскальних перевірок будівельних компаній на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів, а також чіткого виконання законодавства про працю.

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Про це він сказав під час виступу на форумі представників органів місцевого самоврядування "День діалогу з владою" в Тернополі, повідомила прес-служба уряду.

"Доручення ДФС (Державної фіскальної службі – УНІАН) почати тотальні перевірки забудовників – на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів", - цитує Гройсмана прес-служба.

Згідно з повідомленням, під час спілкування з міськими головами прем'єр зазначив, що сьогодні в будівельній галузі проглядається погана тенденція, коли будуються тисячі квадратних метрів житла, при цьому не будуються об'єкти соціальної інфраструктури, а також неналежним чином сплачуються податки.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів 5 вересня Гройсман заявив, що в жовтні почне активну боротьбу з тіньовою зайнятістю в країні.