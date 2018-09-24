У Києві на добу відключать водопостачання на 7 вулицях (адреси)

Співробітники "Київводоканалу" будуть проводити ремонтні роботи 26-29 вересня.

У Києві на цьому тижні будуть відключати водопостачання на 7 вулицях через плановий ремонт мереж.

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Як повідомили в ЗАТ "Київводоканал", ремонтні роботи заплановані на 26-29 вересня.

Так, 26 вересня з 08:00 до 07:00 27 вересня будуть відсутня подача води у будинках на вул. Салютна, 1, 2, 3, 5, 5-Б; на вул. Щербаківського, 47-В; 27 вересня з 08:30 до 07:00 28 вересня - на вул. Мілютенка, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46; 28 вересня з 08:00 до 07:00 29 вересня - на вул. Дашавська, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37; пров. Індустріальний 17, 19, 19-А, 21, 23; 28 вересня з 19:00 до 09:00 29 вересня - на вул. Туполєва, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29; 28 вересня з 09:00 до 07:00 29 вересня - на вул. Бориспільська, 19,34.

У "Київводоканалі" рекомендують мешканцям вказаних будинків заздалегідь запастися водою.