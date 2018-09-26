Гройсман взявся за будівельників – компанії перевірять на податки і нелегальних працівників

Також прем'єр зазначив, що свою роботу в напрямку виведення будівельної галузі з тіні повинен посилити Мінрегіон.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює перевірки будівельних компаній з боку Державної фіскальної служби і Державної служби з питань праці.

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Про це він повідомив на засіданні уряду в середу, представляючи рішення Кабміну, яке планується ухвалити сьогодні.

«Доручити ДФС, Держпраці перевірити всіх будівельників на предмет сплати податків і легальної зайнятості. Люди працюють на будівництві, а їх не оформляють на роботу. Це недопустимо. Тому всі служби буде об'єднано, щоб навести порядок у цій сфері. Жодного тиску не буде. Тиск буде тільки на тих, хто порушує закони. Будувати повинні всі якісно, зручно для людей, і платити за це податки», - заявив прем'єр.

Крім того, Гройсман зазначив, що свою роботу в цьому напрямі має посилити Міністерство регіонального розвитку і будівництва.

«Я вважаю, що потрібно посилити і технагляд, я маю на увазі регламент і атестації, сертифікації. Все те, до чого має стосунок уряд і міністерство, має бути жорстко посилено», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що в жовтні почне активну боротьбу з тіньовою зайнятістю в країні.

Сьогодні, 26 вересня, на засіданні Кабміну прем'єр повідомив, що бюджети різних рівнів в Україні втрачають мільярди гривень через тіньові схеми в будівельній галузі країни. Він вказав на те, що будівельні організації намагаються винайти схеми, щоб ухилитися від сплати податків, чого не повинно бути.