Україна втрачає мільярди через тіньові схеми в будівельній галузі - Гройсман

За словами прем'єра, через це страждають як місцеві бюджети, так і державний.

Бюджети різних рівнів в Україні втрачають мільярди гривень через тіньові схеми в будівельній галузі країни.

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Про це під час засідання уряду в середу заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Не у всіх містах сьогодні є аукціони на землю. І це мене дуже дивує. Є дуже успішні приклади. Але є і проблеми, коли в містах будуються великі багатоповерхівки, ущільняється забудова, а землі передаються без аукціонів, що робить громаду біднішою. Пайова участь або сплачується не повною мірою, або взагалі не сплачується. А це мільярди. І це теж робить наші громади біднішими», - наголосив прем'єр.

Також він зазначив, що будівельні організації намагаються винайти схеми, щоб ухилитися від сплати податків, чого не має бути.

«Українці платять за метр квадратний, а до бюджетів не надходять кошти. Понавигадували якісь безприбуткові організації та перетворили нормальний процес будівництва в схему ухилення від сплати податків», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Гройсман заявляв, що практично всі ініціативи Кабінету міністрів України щодо боротьби із тіньовими схемами в економіці зустрічають опір.