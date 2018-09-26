Дозвільні документи будівельникам реєструватимуть через систему «Прозора ДАБІ»

За словами голови ДАБІ, раніше забудовник не знав, де його документи, чи зареєстровані вони, коли їх розглянуть, а сьогодні став можливим повний моніторинг кожної заявки.

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) з 1 листопада 2018 року реєструватиме всі дозвільні документи через відкриту систему під назвою «Прозора ДАБІ», яка вже працює для деяких об'єктів будівництва.

Читайте такожГройсман взявся за будівельників – компанії перевірять на податки і нелегальних працівників

Про це голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев повідомив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Проаналізувавши корупційні ризики, ми зробили платформу, яка зробить потужний крок у боротьбі з корупцією - «Прозора ДАБІ». Це повністю відкрита система розгляду дозвільних документів. Раніше забудовник не знав, де його документи, чи зареєстровані вони, коли їх розглянуть. Іноді місяцями шукали ці документи. Сьогодні ж став можливим повний моніторинг кожної заявки», - сказав він.

Кудрявцев зазначив, що з 1 листопада всі дозвільні документи по всій країні будуть в онлайн-доступі.

«Ця система вже працює з класом наслідків СС3 - це великі об'єкти будівництва. Вчора перші забудовники отримали дозвільні документи і перші відмови... Вже з 1 жовтня до цієї системи ми почнемо приєднувати всі наші територіальні управління по всій країні. Це об'єкти СС2. Це велика кількість об'єктів будівництва, десь 20% всіх об'єктів. За місяць, до 1 листопада, всі дозвільні документи по всій країні будуть в онлайн-доступі, і кожен громадянин зможе побачити, на якому етапі та як відбувається видача дозвільної документації», - сказав він.

Також Кудрявцев розповів про алгоритм використання нової системи, яка працює на сайті ДАБІ.

«Забудовник подає документ на одержання дозволу або сертифіката і отримує вхідний номер і кінцеву дату. В чітко визначену дату одержує результат розгляду заяви. У разі відмови, в системі відображається перелік зауважень. В кінці забудовник отримує затверджені документи на руки», - сказав він.

Голова Держархбудінспекції зазначив, що нова система видачі дозвільних документів дасть забудовникам і громадськості низку переваг.

«Зрозумілість терміну розгляду документації, відсутність зловживань з боку посадових осіб, винесення роботи в публічну площину, відсутність безпідставних відмов, впорядкованість дозвільних процедур в будівництві», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДАБІ запустила електронну послугу з реєстрації декларацій про готовність об'єктів будівництва до експлуатації.