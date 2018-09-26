У Києві викрили групу шахраїв з нерухомістю

Сума збитків, завданих зловмисниками, за попередніми оцінками, перевищує 5 млн грн.

Київська місцева прокуратура №7 спільно з Головним управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ викрили групу осіб, які шляхом використання підроблених документів заволоділи нерухомістю громадян та територіальної громади Києва.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Правоохоронці задокументували 7 фактів заволодіння житловими приміщеннями у столиці. При чому у 5 епізодах зловмисникам вдалося відчужити квартири добросовісним набувачам та заволодіти коштами від їх продажу», - йдеться у повідомленні.

Сума збитків, завданих злочинною групою, лише за попередніми оцінками перевищує 5 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено підроблені правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомості, печатки комунальних підприємств, державних реєстраторів, нотаріусів, двох районних судів міста Києва та Міністерства юстиції України. Вилучено також понад 20 паспортів громадян України, РФ та УРСР.

У прокуратурі зазначили, що під час обшуку підозрювана особа намагалася позбутися речових доказів, викинувши їх з вікна своєї квартири на 24-му поверсі житлового будинку.

Зараз процесуальними керівниками спільно зі співробітниками СБУ на підставі ухвал слідчого судді затримано двох фігурантів за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час встановлюються інші епізоди злочинної діяльності цієї групи, а також особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.