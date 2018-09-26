Мінрегіон підвищив вимоги до будівництва на складних грунтах

Зазначається, що у попередніх нормах містилися вимоги лише до найпоширеніших складних умов, на яких проектувалися будівлі, враховуючи підвищені вимоги до безпеки та захисту.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесло зміни в Державні будівельні норми (ДБН) і розширило вимоги до захисту будівель і споруд від негативних геологічних явищ, а саме можливості їх безпечного проектування на слабких і карстових грунтах.

Читайте такожВ Україні хочуть замінити планові перевірки будівництв "поетапним оглядом"

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"У попередніх нормах містилися вимоги лише до найпоширеніших складних умов, на яких проектувались будівлі, враховуючи підвищені вимоги до безпеки та захисту. Це підроблювані території, в товщі яких добуваються корисні копалини, і в зв'язку з цим є певні ризики, і просадні грунти. Однак зовсім не враховувалися, наприклад, слабкі грунти, які поширені в річкових заплавах, заторфованные, замулені і інші в прибережних зонах. Без уваги залишалися карстоопасные території, які переважають в степовій зоні і є і в інших областях України, зокрема, Рівненської, Одеської, Полтавської й ін. Будівництво на них без спеціальних вимог до захисту небезпечно. І нові ДБН, які вступили в дію, містять ці вимоги", - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що такі зміни сприяють підвищенню безпеки і надійності будівель і споруд, що проектуються у складних інженерно-геологічних умовах, і мінімізують вплив негативних геологічних процесів і явищ.

"Оновлені ДБН вже діють. Вони були розроблені Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій", - написав він.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідності з їх призначенням.