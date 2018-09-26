Всі послуги для будівництва в приватному секторі зроблять електронними

За словами голови Держархбудінспекції, приватний сектор будівництва становить близько 70% усього будівництва в країні.

Державна архітектурно-будівельна інспекція планує до кінця року зробити електронними всі послуги для будівництва в приватному секторі, тоді як зараз можна зареєструвати онлайн тільки повідомлення про початок будівельних робіт.

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Про це голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев повідомив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Завдяки агентству «Електронного управління» і за сприяння Мін'юсту до кінця року ми плануємо запустити повний цикл щодо об'єктів будівництва у приватному секторі. Це повідомлення про зміну даних, початок будівництва, а також введення об'єкта в експлуатацію. Таким чином, уся приватна забудова в країні відбуватиметься без втручання посадової особи. Тобто прибираємо корупційні ризики», - сказав він.

Кудрявцев зазначив, що приватний сектор становить близько 70% усього будівництва.

«Це будинки, які будують наші громадяни. Для них ми вже зробили крок, для того щоб вони не втрачали час на реєстрацію дозвільних документів. Сьогодні в країні працює перша електронна послуга без втручання посадових осіб. Тобто можна, не виходячи з дому, зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт», - сказав він.