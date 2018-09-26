Батареї в Україні можуть включити вже наступного тижня

Наступного тижня Мінрегіон планує провести заключну селекторну нараду щодо технічного стану підприємств теплокомуненерго і мереж, а також готовності до зими.

Наступного тижня Кабінет міністрів України може прийняти розпорядження про початок опалювального сезону в країні.

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Про це під час брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"Наступного тижня, я думаю, ми приймемо рішення щодо запуску опалювального сезону – приймемо на Кабінеті міністрів розпорядження про деякі питання опалювального сезону", - сказав він.

За словами віце-прем'єра, зараз Мінрегіон перевіряє технічний стан підприємств теплокомуненерго і мереж, а також їх готовність до опалювального сезону. Також наступного тижня планує провести заключне селекторну нараду з даного питання.

"На сьогоднішній день всі соціальні об'єкти готові. Житловий сектор йде за графіком і готовий майже на 99%", - сказав Зубко.

За його словами, уряду важливо, що процес підготовки до опалювального сезону йде разом з реформою в житлово-комунальній сфері, оскільки якщо раніше питанням пуски тепла в основному займалися Жеки, то тепер до процесу підключилися управління громадян та ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків).

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу в підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.