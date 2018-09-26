Кабмін створив робочу групу з монетизації комунальних субсидій

Групу очолить перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення міжвідомчої робочої групи для підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій, яку очолить перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Згідно з прийнятим рішенням, до складу робочої групи також увійдуть міністр соціальної політики України, заступники міністра економічного розвитку і торгівлі, міністра фінансів, міністра регіонального розвитку, міністра енергетики та вугільної промисловості, голова Державної регуляторної служби, директори департаментів різних міністерств, представники НБУ та НАК "Нафтогаз України", - сказано в повідомленні.

Робоча група має визначити шляхи вирішення системних проблем з надання субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ в грошовій формі на рівні кінцевого споживача та сформувати пропозиції щодо монетизації житлових субсидій, зазначили в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2019 рік передбачає початок процесу монетизації субсидій.