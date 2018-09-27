Топ-менеджер IKEA про причини появи в Україні: ця країна "переходить до нової ери"

Головний виконавчий директор IKEA в Південно-Східній Європі Стефан Вановербеке вважає, що в Україні в 2015-2017 роках відбулися позитивні зрушення і вони є стійкими.

Топ-менеджер найбільшого світового торговця меблями IKEA Стефан Вановербеке пояснив, чому саме зараз компанія вирішила вийти на український ринок.

В інтерв'ю журналу «Новое время страны» він відзначив «позитивні зрушення» в Україні за останні роки.

«Є кілька елементів, на які ми звертаємо увагу. По-перше, Україна – це важлива країна для Європи. Тут 40 млн населення, це великий ринок. По-друге, ми знаємо, що ваша економіка стикалася з певними викликами. Але вже в 2015-2017 роках були позитивні зрушення. І ми вважаємо їх стійкими. Чому? Проводиться дуже багато реформ, і вони йдуть у правильному напрямку», – сказав Вановербеке.

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За його оцінкою, також сприятливо і підписання Угоди про асоціацію з ЄС, після якої країна в процесі зміни законодавства – приводить його у відповідність з європейськими стандартами.

«Також не можу не відзначити дуже потужного руху до прозорості. Якщо говорити про макроекономічні показники, то вони позитивні. Я зараз веду мову про зростання ВВП, питання з валютою, про зниження інфляції. Також з'являються нові сектори економіки. Наприклад, дуже динамічно розвивається IT. А це майбутнє і дуже хвилюючий момент. Україна дуже довго займалася важкою промисловістю і сільським господарством. Зараз ви переходите до нової ери», – додав топ-менеджер IKEA.

Довідка УНІАН. Найбільша в світі торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA була створена у Швеції в 1943 році. В даний час загальне число магазинів групи IKEA з урахуванням франшиз становить 403 одиниці в 49 країнах світу. У 2017 році магазини IKEA відвідали по всьому світу 936 мільйонів чоловік, і більше 2 мільярдів чоловік зайшли на сайти компанії. Загальний обсяг продажів групи в минулому році склав 34,1 мільярда євро.

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