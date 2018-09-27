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Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на жителя країни

12:13, 27 вересня 2018
Нерухомість
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На частку Києва та області довелося 43% нових квартир в Україні - це перше місце / фото УНІАН

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Про це повідомляє Новое время.

"Відповідний вітчизняний показник, розрахований Нацбанком за підсумками 2017 року, становить 2,9 квартири на 1 тисячу осіб, тоді як в ЄС цей коефіцієнт дорівнює 2,8. При цьому вітчизняні забудовники за рік прискорилися на 13% у справі введення в експлуатацію нового житла, досягши рівня в 5,9 мільйона квадратних метрів - саме стільки вони здали в 2017-м. На частку Києва і області в цьому показнику довелося 43% - це перше місце. Конкуренцію столичному регіону намагаються скласти Одеса з передмістями і Львів", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що за останній рік середня ціна квадратного метра житлової площі в столичних новобудовах майже не змінювалася, перебуваючи на позначці в 22 тисячі гривень. При цьому національна валюта за цей час знецінилася приблизно на 10%, через що зросла собівартість будівництва - значна частина необхідних для нього матеріалів закуповується за кордоном. Але забудовників це не зупинило - вони дедалі активніше наводнюють ринок новими квартирами.

При цьому зазначається зростання популярності двокімнатних квартир - тенденція останніх декількох місяців. І попит на них збільшився у вже обжитих спальних районах, що говорить про бажання покупців покращити умови життя, а не придбати квартиру для здачі в оренду. Найбільші забудовники в унісон твердять, що більше не будують так званих смартквартир - ультракомпактних жител площею менше 18 квадратних метрів.

Наголошується, що ціна квадратного метра ультракомпактних квартир виявилася вищою, ніж у просторішого житла. Мінусом стали і дорожчі комунальні послуги. Адже якщо площа квартири не перевищує 19 квадратних метрів, то за будівельним нормам вона проходить як нежитлове приміщення. І комуналка для неї розраховується за комерційними тарифами.

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Теги: #ціни на житло#ринок нерухомості у 2018 році