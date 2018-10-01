В Україні з жовтня можна будувати багатоповерхівки без сміттєпроводів

Сміттєпроводи залишаються обов'язковими тільки у спеціалізованих будинках для людей з інвалідністю та літніх людей.

Сміттєпроводи в багатоповерхівках не можна проектувати з 1 жовтня, через те, що набули чинності оновлені державні будівельні норми (ДБН) з проектування житлових будинків, якими скасовано обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках під час нового будівництва або реконструкції.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"З 1 жовтня сміттєпроводи в багатоповерхівках не можна проектувати - набрали чинності відповідні зміни в ДБН. Тепер ця радянська норма вже не є обов'язковою", - сказав він.

Парцхаладзе зазначив, що в більшості країн Європи вже давно заборонено проектувати такі сміттєпроводи в багатоповерхівках, адже вони мають негативні наслідки: антисанітарія в будинках, ризик пожеж, неможливість сортування сміття.

"Бездумне скидання в сміттєпровід будь-якого сміття - дуже шкідлива звичка. І від неї потрібно позбавлятися. Тільки тоді в Україні реально запрацює система сортування сміття. Будинки повинні будуватися за вищими європейськими стандартами, в тому числі, з точки зору екології", - зазначив Парцхаладзе.

Він зазначив, що, згідно з новими змінами в ДБН, необхідність влаштування сміттєпроводів у будинках визначається з урахуванням прийнятої в кожному населеному пункті системи поводження з відходами.

«Сміттєпроводи залишаються обов'язковими тільки у спеціалізованих будинках для людей з інвалідністю та літніх людей», - зазначив чиновник.

Крім того, він нагадав, що Мінрегіон також нормував можливість проектування систем підземного і вакуумного (пневматичного) збору сміття, що сприятиме роздільному збору та поліпшенню екологічної ситуації в населених пунктах.

«Відповідні зміни містяться в новій ДБН "Планування і забудова територій", яка набула чинності з 1 вересня 2018 року». – написав він.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються під час проектування нових і реконструкції наявних будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.