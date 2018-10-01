Перші за термінами та об’ємами: на будівельному ринку України KADORR Group встановила новий рекорд

Будівельний ринок України продовжує свій активний розвиток та диктує нові тенденції. Одна з них – дострокове введення в експлуатацію нових будівель за умови збереження усіх стандартів та показників якості. В деяких регіонах країни вже виокремились забудовники, які долучились до такого вектору роботи. Днями на півдні країни інвестиційно-будівельна компанія KADORR Group, відома своїми комплексами в т.ч. і в столиці, встановила новий рекорд та посіла перше місце в Україні за об’ємом виконаних робіт.

29 вересня, в Одесі KADORR Group відкрила черговий новий житловий комплекс «26-та Жемчужина». У новобудові встановлена автономна система комунікацій, система відеоспостереження, цілодобова охорона та сучасний дитячий майданчик. Як наголосив головний інвестор та засновник компанії, відомий в Україні бізнесмен та меценат Аднан Ківан, усі будівельні роботи знову завершені достроково.

«Друзі, вся наша любов та повага, вони трансформуються у наші справи. Наші плани – будувати й надалі радувати вас. І не лише житловими будинками, їхньою якістю та термінами здачі. Ми і далі працюємо над тарифами. У нас найнижчі тарифи на обслуговування будинку. Опалення у нас вже котрий рік поспіль коштує дешевше, ніж будь-де у місті. А все тому, що ми створили розумну та економну систему опалення та забезпечили найкраще обслуговування з точки зору безпеки, чистоти та комфорту», – розповів на відкритті Аднан Ківан.

До слова, ЖК «26 Жемчужина» не лише забезпечив житлом сотні родин, а й дозволив одеському забудовнику встановити новий рекорд: за десять місяців компанії вдалось здати 10 житлових комплексів, що у перерахунок на квартири складає приблизно чотири тисячі. Поки що до такого рекорду не наблизився жоден інший забудовник.

Інформацію про встановлений рекорд підтвердив голова правління Ради директорів компанії Руслан Ківан. За його словами, останні показники роботи KADORR Group задали нову планку на будівельному ринку країни, дотягнутись до якої буде не так вже й просто.

«Десять жилих комплексів за десять місяців! У цьому році KADORR Group зробила неймовірний ривок у розвитку будівельного ринку. На півдні України ми на 80% здали більше від нашого найближчого конкурента. Ми не просто на першому місці. Ми зайняли перші 10 місць! І я дуже радий, що лише за кілька років нашої роботи десятки тисяч родин отримали можливість жити у гідних та європейських умовах», – наголосив Руслан Ківан.