Українці заборгували за комуналку понад 38 мільярдів

За даними Держстату, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні знизилася на 0,8%.

Станом на кінець серпня заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні знизилася на 0,8% в порівнянні з показником липня – до 38,4 млрд грн.

Читайте такожПроект держбюджету-2019: комунальні субсидії скоротять на 16 мільярдів

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, станом на кінець серпня заборгованість з оплати за природний газ становила 16,7 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 10,4 млрд грн, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 4 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 2,9 млрд грн, за вивезення твердих побутових відходів – 0,5 млрд грн, за постачання електроенергії – 3,9 млрд грн.

Як зазначають у Держстаті, середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) на одного власника особового рахунку у серпні становили 588,6 грн.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2019 рік передбачає початок процесу монетизації субсидій.