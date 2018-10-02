Гройсман обіцяє киянам гарячу воду вже цього тижня

Дата появи гарячої води в кранах містян багато разів переносилася.

Гаряча вода у квартирах киян може з'явитися вже цього тижня, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, у питання боргів уряд втрутився після того як про це попросили депутати Київради.

Цьогоріч Київ змінив постачальника гарячої води, але «Нафтогаз» відмовився підписати угоди із новою компанією, мовляв необхідно сплатити старі борги - майже 5 мільярдів гривень.

Дата появи гарячої води в кранах містян багато разів переносилася.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня влада Києва заявила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати угоди з «Київтеплоенерго» на постачання газу, необхідного для забезпечення теплопостачання столиці й роботи комунального підприємства. У КМДА пояснили, що «Нафтогаз» вимагає оплатити 5 млрд грн боргів «Київенерго», яке повертає місту об’єкти теплоенергетичного комплексу столиці у зв’язку із завершенням угоди з міськдержадміністрацією від 2001 року.

Заступник голови КМДА Пантелеєв заявив, що позиція міста полягає у тому, що «Нафтогаз» має укласти договір з «Київтеплоенерго» на постачання газу і, вже маючи угоду на газопостачання, вести переговори та розв'язувати спірні питання щодо боргових зобов’язань.

23 травня Київрада своїм рішенням заборонила «Київтеплоенерго» приймати боргові зобов’язання «Київенерго» обсягом 5 млрд грн.

На засіданні уряду 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінфіну знайти у держбюджеті джерела для надання Києву субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн.

11 вересня Київрада дозволила КП “Київтеплоенерго” погасити частину боргу “Київенерго” перед “Нафтогазом” за рахунок держсубвенції.

У КМДА називали початок жовтня крайнім терміном розв'язання проблеми розрахунків за боргами з НАК «Нафтогаз України», після чого киянам буде відновлено постачання гарячої води.