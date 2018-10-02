В Україні дозволили проектувати вбудовані в житлові будинки дитсадки

Заступник голови Мінрегіону зазначив, що нині згідно з нормами на 1000 жителів має бути забезпечено 38 місць в дитсадках і 135 місць в школах, однак за фактом цього немає.

В Україні з 1 жовтня дозволено проектувати вбудовані в житлові будинки дитсадочки, оскільки набули чинності оновлені державні будівельні норми (ДБН) з проектування дитячих садочків, якими дозволено розміщувати в житлових будинках вбудовані та вбудовано-прибудовані дошкільні навчальні заклади.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

«Набули чинності нові державні будівельні норми щодо дошкільних установ. Уже з 1 жовтня в Україні дозволено проектувати невеликі дитячі садочки, вбудовані або вбудовано-прибудовані до перших поверхів житлових будинків. Це може стати дійсно ефективним способом розв‘язання гострої проблеми з нестачею місць у дитсадках, яка існує сьогодні», - сказав він.

Парцхаладзе відзначив, що нині відповідно до норм на 1000 жителів має бути забезпечено 38 місць у дитсадках і 135 місць у школах, але за фактом цього немає.

«Здебільшого через тотальну і неконтрольовану забудову міст, гонитвою за великою кількістю квадратних метрів, а не комфортом мешканців. Цю ситуацію треба вирішувати, як це роблять у Європі. Там проектування вбудованих дитячих садків - нормальна практика», - сказав Парцхаладзе.

Він зазначив, що впровадження цієї зміни сприятиме забезпеченню людей комфортними умовами для виховання дітей поряд з будинком, зменшення диспропорції між будівництвом житла і соціальної інфраструктури в населених пунктах, зняттю соціальної напруги з катастрофічною нестачею місць у дитсадочках, позбавлення доріг від додаткового транспортного навантаження.

За словами Парцхаладзе, згідно з новими ДБН, розміщення дошкільних навчальних закладів дозволено у вигляді вбудованих в 1-2 поверхи житлових будинків приміщень груп короткочасного (до чотирьох годин) перебування, вбудованих в 1-2 поверхи житлових будинків дошкільних навчальних закладів загального розвитку (ясел, ясел-садочків, дитячих садочків) місткістю до 80 місць, вбудовано-прибудованих в 1-2 поверхи житлових будинків дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 120 місць (до 6 груп), прибудованих до глухих торців житлових будинків дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 160 місць (до 8 груп).

При цьому він наголосив, що при проектуванні таких дитсадків повинні обов'язково враховуватись необхідні пожежні вимоги та відповідні норми ДБН щодо житлових будинків.

«Земельна ділянка такого дитсадка має відділятися від прибудинкової території житлового будинку огорожею і зеленими насадженнями. Організація та озеленення групових майданчиків, інсоляція й освітленість приміщень у вбудованих і вбудовано-прибудованих дитсадках повинна відповідати вимогам ДБН щодо захисту територій і будинків від шуму і вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого Міністерством охорони здоров'я», - написав Парцхаладзе.

Крім того, Парцхаладзе нагадав, що Мінрегіон також зараз вивчає необхідність дозволити проектувати невеликі вбудовані та вбудовано-прибудовані до житлових будинків початкові школи (1-4 класи).

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) є обов'язковими до виконання нормативні документи, що використовуються під час проектування нових і реконструкції старих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.