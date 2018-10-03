Кабмін визначився, коли в Україні ввімкнуть батареї

У органів місцевого самоврядування буде можливість самим визначитися з початком опалювального сезону, враховуючи реальні погодні умови.

Кабінет міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня.

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Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, у органів місцевого самоврядування буде можливість самим визначитися з початком опалювального сезону, враховуючи реальні погодні умови.

«Я вважаю, що це буде тестом для місцевої влади на небайдужість і розуміння того, що люди повинні жити в комфорті», - сказав він, додавши, що центральна влада зробила все від неї залежне, щоб регіони нормально увійшли в зиму.

Також Гройсман зазначив, що завтра віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко проведе селекторну нараду з регіонами країни з питання підготовки до опалювального сезону.

За словами глави уряду, прийнята постанова передбачає, що до 15 жовтня «Нафтогаз України» повинен укласти договори з суб'єктами господарювання на постачання газу. Крім того, «Нафтогаз» повинен забезпечити безперебійне постачання газу протягом опалювального сезону, а «якщо є заборгованість, то забезпечити реструктуризацію».

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу в підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.