В Україні офіційно дозволили склити балкони

Відповідно до старих норм, скління балконів у багатоповерхівках при їх проектуванні відбувалося лише на 1-3 поверхах, через що багато громадян робили це самостійно.

Під час проектування багатоповерхівок із 1 жовтня дозволено скління балконів, оскільки набули чинності оновлені державні будівельні норми (ДБН) із проектування житлових будинків, які дозволили скління балконів і лоджій вище 3-го поверху при проектуванні нових і реконструкції існуючих житлових будинків.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"Важлива зміна, що набула чинності з 1 жовтня цього року, - можливість скління балконів при проектуванні багатоповерхівок. Сподіваюся, що з її впровадженням ми позбудемося ще однієї радянської звички - самовільно склити балкони. І це врегулює ситуацію з естетичним виглядом наших будинків", - сказав він.

Парцхаладзе пояснив, що раніше, згідно зі старими нормами, скління балконів у багатоповерхівках при їх проектуванні відбувалося тільки на 1-3 поверхах, через що багато громадян робили це самостійно. "Люди заселялися до нової квартири й потім склили балкони своїми силами, нерідко псуючи зовнішній вигляд будинків. Як наслідок - маємо засклені в різнобій балкони на фасадах, а ще гірше - жахливі прибудови, які можуть загрожувати безпеці інших жителів і перехожих", - зазначив він .

Згідно зі змінами до ДБН, скління дозволено робити на балконах і лоджіях із шириною не менше 1,2 м.

«При цьому площа скління повинна становити не менше 50% від площі зовнішніх стін балконів, а вікна повинні влаштовуватися із сумарною шириною не менше 1,2 м і відкриватися на бік балкона. Такі вимоги необхідні, щоб підвищити безпеку людей у разі можливих надзвичайних ситуацій", - пояснив заступник міністра.

Крім цього, даними змінами до ДБН скасовано обов'язкове проектування порогу або сходів при вході до житлових будинків.

«Тому допускається влаштовувати позначку підлоги приміщень на рівні позначки тротуару за умови влаштування твердого покриття із заходами водовідведення», - зазначив Парцхаладзе.

Також новими змінами допускається розміщення вбудованих у житлові будинки підприємств громадського харчування місткістю не більше 250 місць за наявності відокремленої території і входів ззовні.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.