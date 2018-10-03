У Мінсоцполітики розповіли, як грошові перекази з-за кордону впливають на субсидію (відео)
Отримання великих грошових переказів з-за кордону може впливати на вирішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги.
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики.
"Отримання переказів з-за кордону, розмір яких перевищує 50 тисяч гривень може трактуватися органами соціального захисту населення як дохід і буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії", - йдеться в повідомленні.
Також на рішення щодо розрахунку субсидії впливатиме виграш в лотерею суми, що перевищує 50 тисяч гривень.
Разом з тим, в Мінсоцполітики зазначили, що на рішення про отримання субсидії або її розмір не впливають доходи від нарахованих банківських депозитів, відсотки від них і кешбек від банківських установ.