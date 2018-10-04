У Мінрегіоні відзвітували про готовність України до опалювального сезону

Мінрегіон заявляє, що 99,8% всіх об'єктів готові до запуску опалювального сезону 2018/2019 років.

Станом на 4 жовтня до опалювального сезону 2018-2019 років підготовлені 99,8% усіх об'єктів, у тому числі житлові будинки та соціальна сфера.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час селекторної наради заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Едуард Кругляк.

"В цілому 99,8% готове всіх об'єктів по країні... З технічної точки зору країна готова до опалювального сезону 2018/2019 років", - повідомив він.

Зокрема, Кругляк уточнив, що до опалювального сезону готове 99,8% об'єктів соціальної сфери та 99,6% об'єктів теплокомуненерго.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко зазначив, що рівень розрахунків за комунальні послуги по країні становить 88%, а проблеми з підготовкою до опалювального сезону є в таких населених пунктах як Коцюбинське (Київська область), Сміла (Черкаська область) та Шепетівка (Хмельницька область).

Також на нараді перший заступник голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Сергій Перелома повідомив, що компанія з технічної точки не бачить жодних проблем для проходження наступного опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Зубко заявив, що місцеві органи влади спрямовують лише 3% бюджету розвитку на підготовку до опалювального сезону 2018-2019 років, чого може бути недостатньо для нормального проходження осінньо-зимового періоду.