Повернення гарячої води в квартири киян відкладається

"Нафтогаз" сподівається 10 жовтня укласти мирову угоду з «Київтеплоенерго» для вирішення проблеми газопостачання Києва. Це дозволить «Нафтогазу» почати постачання природного газу комунальному підприємству для забезпечення міста теплом і гарячою водою.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» сподівається укласти мирову угоду з комунальним підприємством «Київтеплоенерго» про правонаступництво боргів «Київенерго» під час судового засідання, яке призначене на 10 жовтня.

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Про це під час селекторної наради в Кабміні повідомив перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

«Завдяки ухваленим урядом рішенням (про виділення комунальному підприємству коштів на покриття різниці в тарифах - УНІАН) є істотний позитивний зсув. Але, як усім відомо, зараз йде судовий розгляд і суд має ухвалити остаточне рішення, тобто затвердити мирову угоду, над якою ми працюємо. Судове засідання призначено на 10 жовтня», - повідомив Перелома.

Також він зазначив, що попередні домовленості між сторонами є і їх реально здійснити.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяв, що гаряча вода в квартирах киян може з'явитися вже цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду, що відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів знайти джерела в державному бюджеті для надання субвенції місту Київ на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оформити і подати йому на підпис.

За словами мера Києва Віталія Кличка, завдяки наданню субвенції в столиці може з'явитися гаряча вода вже до 15 вересня.

Пізніше у інтерв'ю УНІАН заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що Київська міська державна адміністрація планує до кінця вересня укласти угоду про постачання газу з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і почати поставки гарячої води.

Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП «Київтеплоенерго». 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було ухвалено рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були нагромаджені «Київенерго».

За словами заступника голови КМДА Пантелєєва, заборгованість «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань вимагає рішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн між сторонами триває судовий спір.

Наприкінці липня Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів закупити газ на найближчий місяць для забезпечення роботи міських ТЕЦ на відкритому ринку.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для ТЕЦ за ціною 10,2 тис. грн за 1 тис. куб. м, що на 47% вища за ціну, за якою «Нафтогаз», відповідно до спеціальних зобов'язань, реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тис. грн).