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Близько 2,5 мільйона сімей не переоформили субсидію на комуналку – Рева

11:49, 05 жовтня 2018
Нерухомість
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Українцям ніхто не відмовляє в переоформленні субсидії / фото 5.ua

Близько 2,5 мільйона домогосподарств в Україні цього літа не переоформили субсидії, про що під час Години запитань до уряду в парламенті заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Близько 2,5 мільйона домогосподарств влітку не прийшли переоформляти субсидії. Їм не відмовлено – ми їх чекаємо. Будь ласка, приходьте, подавайте декларації, і ми з вами будемо розмовляти", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що частина українців вказує нульові доходи заради отримання субсидій.

"Я хочу нагадати, що 923 тисячі домогосподарств в Україні показали нульові доходи. Якщо вірити цим людям, то вони жодної копійки на життя не мають", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2019 рік передбачає початок процесу монетизації субсидій.

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Теги: #тіньова економіка#комунальні субсидії