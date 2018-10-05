Українцям нарахували "зайвих" субсидій на 5 мільярдів гривень - Мінсоцполітики

За словами Реви, скорочення соцнормативів є контрольованим процесом і обґрунтовано з точки зору реального споживання.

Через завищені соціальні нормативи споживання комунальних послуг за перше півріччя було нараховано 5 мільярдів гривень "зайвих" субсидій, що демонструє необхідність приводити соціальні норми споживання у відповідність до реального споживання.

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Про це під час Години запитань до уряду в парламенті заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, відповідаючи на запитання народного депутата про заходи уряду для захисту населення через зниження соціальної норми споживання газу з з 5,5 до 4,5 кубометра.

"Коли приймаються урядові рішення щодо соціальних норм споживання газу, ми завжди виходимо з тих фактів, які маємо за результатами опалювального сезону. У 2016 році "зайвої" нарахованої субсидії, в тому числі по газу, було списано 15 мільярдів гривень за рахунок завищених соціальних нормативів. У 2017 році "зайва" нарахована субсидія становила 8 мільярдів гривень після перегляду нормативів. Станом на 1 липня 2018 року було нараховано зайвої субсидії 5 мільярдів гривень", - сказав Рева.

"Це говорить про те, що ми з державного бюджету оплачуємо споживання, яке більше, ніж можна собі уявити. Якщо ми хочемо, щоб у нас раціонально використовувалися ресурси, нам потрібно давати реальні норми споживання, а не ті, які були встановлені багато років тому. Тому цей контрольований процес і обґрунтований з точки зору реальних норм споживання", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2019 рік передбачає скорочення витрат на виплату субсидій для населення на оплату житлово-комунальних послуг на 15,9 мільярда гривень - до 55,1 мільярда гривень, у порівнянні з держбюджетом на 2018 рік.

Витрати держбюджету на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у 2014 році становили 8,863 мільярда гривень, у 2015 – 18,414 мільярда гривень, у 2016 – 47,081 мільярда гривень, у 2017 – 68,794 мільярда гривень, в 2018 – 70,993 мільярда гривень.