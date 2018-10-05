Мінсоцполітики пояснило, які доходи потрібно вказувати в заяві на комунальну субсидію

Зокрема, це може бути дохід від здачі молока, квартири в оренду, доходи від фрілансу або заробітки за кордоном.

Українцям у декларації для отримання субсидії не потрібно вказувати всі свої доходи, а тільки додаткові, наприклад, доходи від фрілансу або заробітки за кордоном. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

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Як зазначили в міністерстві, в розділі 3 декларації про доходи вказуються тільки дані про види та суми доходів, інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за 1-2 квартали 2018 року.

Зокрема, це може бути дохід від здачі молока, квартири в оренду, доходи від фрілансу або заробітки за кордоном.

"Ні заробітну плату, ні пенсію, ні соціальні виплати відображати не потрібно. Цю інформацію управління соціального захисту населення верифікує самостійно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики Андрій Рева сьогодні під час години запитань до уряду в парламенті заявив, що близько 2,5 мільйона домогосподарств в Україні цього літа не переоформили субсидії.