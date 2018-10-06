Українцям розкрили рецепт суттєвого заощадження коштів на опаленні

Громадян закликають створювати ОСМД і облаштовувати індивідуальні теплові пункти.

Українці сьогодні мають можливість заощадити до 50% на оплаті за опалення, завдяки заходам із підвищення енергоефективності.

Про це розповіла член колегії Державного агентства з енергозбереження і енергоефективності Марія Яковлєва, передає «Обозреватель».

Експерт навела у приклад Київ. "У Святошинському, Оболонському, Подільському районах багато ОСББ ще 2-3 роки тому взяли теплий кредит, побудували індивідуальні теплові пункти для своїх багатоповерхових будинків. Ті, хто дивиться у майбутнє, поставили ще й сонячні батареї й відключилися від центрального теплопостачання. Їхні рахунки сьогодні на 50% менші, ніж ті, які отримуємо ми", - розповіла Яковлєва.

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Експерт закликала всіх приєднуватися до програм Фонду енергоефективності.

"Держава компенсує великий відсоток — 40-50% — на заходи комплексної термомодернізації, встановлення відновлюваних джерел енергії. Субсидіанти також можуть приєднатися до цієї програми, відшкодування буде на рівні 70%", — зазначила вона.

У свою чергу, експерт із проблем енергоефективності Антон Ковалишин зазначив, що теплові пункти — "це, дійсно, дуже ефективний інструмент, який дозволяє знизити енерговитрати тепла на 10-40%, а іноді — й на 50%".

"Від централізованого опалення не відріжуть, просто будинок споживає менше тепла. Індивідуальний тепловий пункт регулює температуру в будинку, залежно від температури на вулиці. Зрозуміло, що коли восени і навесні ця температура за день декілька разів змінюється, не буде "дядя Ваня" щоразу бігати в підвал і крутити вентиль. Це робитиме автоматика — економити жителям кошти", — розповів Ковалишин.