У КМДА розповіли, коли включать опалення

Для початку опалювального сезону в столиці протягом трьох діб має бути середньодобова температура не вище +8 градусів.

Підключення житлових будинків до опалення в Києві розпочнеться з урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні протягом не менше трьох днів.

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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

За його словами, для міста важливо забезпечити комфортні умови в будинках, але і зробити так, щоб кияни не платили за опалення, коли на вулиці тепло.

"Ми подивилися прогноз на наступний тиждень, протягом якого бачимо 17-18 градусів тепла. Прийнятно платити за опалення 30 гривень за квадратний метр, коли на вулиці така температура? Багато киян вважають, що ні", - сказав Пантелєєв.

Він зазначив, що місто опирається на законодавство: протягом трьох діб має бути середньодобова температура не вище +8 градусів.

Пантелєєв повідомив, що місто вже відпрацювало мирову угоду з НАК "Нафтогаз", яка має бути затверджена Господарським судом Києва, і готове до отримання енергоносіїв та запуску тепла.

Як повідомлялося, 3 жовтня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд прийняв рішення з 15 жовтня розпочати опалювальний сезон.

Разом з тим він додав, що в регіонах місцева влада буде сама вирішувати, коли саме розпочати опалювальний сезон і це буде для них тестом "на розуміння потреб і проблем людей".