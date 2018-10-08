Будівництво в Україні дорожчає

Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні у січні-серпні зросла майже на 24%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-серпні 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,9%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 26,9%, а також у сфері будівництва комплексних промислових споруд – на 25,9%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 21,1%.

При цьому вартість БМР в серпні 2018 року у порівнянні з липнем зросла на 0,1% (у липні вартість до червня зросла на 0,7%).

Найбільше зростання цін на БМР у серпні зафіксоване у сфері будівництва транспортних споруд і будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 0,3%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні ціни на будівельно-монтажні роботи у порівнянні з 2016 роком зросли на 13,4%.