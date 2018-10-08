Мінфін вже перерахував гроші для повернення гарячої води Києву

У Мінфіні нагадали, що 10 жовтня має бути затверджено мирову угоду між столичною владою і "Нафтогазом" про передачу боргів компанії "Київенерго".

Міністерство фінансів і Державна казначейська служба України повністю перерахували 729,56 мільйона гривень додаткової субвенції для погашення різниці в тарифах, щоб відновити безперебійну поставку теплової енергії в Києві.

Читайте такожУкраїнці заборгували за комуналку понад 38 мільярдів

У Мінфіні нагадали, що 10 жовтня має відбутися засідання Господарського суду Києва, на якому має бути прийнято мирову угоду між столичною владою і НАК "Нафтогаз України" про передачу боргів компанії "Київенерго" комунальному підприємству "Київтеплоенерго".

За інформацією міністерства, після цього, до 12 жовтня включно, будуть укладені договори між "Київенерго" і "Київтеплоенерго" про передачу кредиторської заборгованості, а 16-17 жовтня - між "Київтеплоенерго" і НАК "Нафтогаз України" на постачання газу.

Також у Мінфіні зазначили, що Кабінет міністрів України 29 серпня ухвалив рішення залучити додаткові кошти для погашення різниці в тарифах на комунальні послуги місцевим бюджетам.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня теплові мережі столиці перейшли від "Київенерго" (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП "Київтеплоенерго". З 1 серпня "Київтеплоенерго" також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод "Енергія").

22 травня влада Києва повідомили, що "Нафтогаз" відмовляється укладати договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" через борги попереднього оператора "Київенерго" (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання "Київенерго" не підлягають передачі "Київтеплоенерго".

23 травня "Нафтогаз" заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" відразу після вирішення питання правонаступництва 5 мільярдів гривень боргів, які були накопичені "Київенерго".

Наприкінці липня Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів закупити газ на найближчий місяць для забезпечення роботи міських ТЕЦ на відкритому ринку.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для ТЕЦ за ціною 10,2 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів, що на 47% вище ціни, за якою "Нафтогаз", відповідно зі спеціальними зобов'язаннями, реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тисяч гривень).