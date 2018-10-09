Киянам обіцяють повернути гарячу воду менше ніж за тиждень – сторони конфлікту підписали мирову

"Київтеплоенерго" підписало з "Нафтогазом" мирову угоду про правонаступництво боргів «Київенерго» в розмірі 2,4 млрд грн.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підписало мирову угоду з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" про правонаступництво боргових зобов'язань попереднього оператора теплових активів столиці - енергокомпанії «Київенерго» - у розмірі 2,4 млрд грн, повідомляє прес-служба НАК.

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"Сподіваємося, що менше ніж за тиждень бойлерам можна буде дати відпочинок. Сьогодні підписали мирову угоду, за якою "Київтеплоенерго" визнає, що є правонаступником за борговими зобов'язаннями "Київенерго". Завтра Господарський суд Києва має затвердити мирову угоду. Після цього протягом двох днів "Київенерго" і "Київтеплоенерго" врегулюють питання передачі боргових зобов'язань", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, тільки-но це станеться, "Нафтогаз" і "Київтеплоенерго" зможуть укласти договір про постачання газу за пільговою ціною.

Зокрема, повідомляється, що весь процес триватиме до 5 робочих днів.

"Ми робили, робимо і будемо робити все можливе, щоб кияни були з гарячою водою і теплом. Газа вистачає, і ми були готові постачати його для виробництва гарячої води ще у квітні. Шкода, що процес зайняв півроку. Тепер ситуація повернулася в правове поле . І ми раді конструктиву!", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнили, що "Київтеплоенерго" підтверджує визнання правонаступництва за борговими зобов'язаннями "Київенерго" у розмірі майже 2,4 млрд грн, а питання справляння додаткових нарахувань підлягає вирішенню в судовому порядку в рамках окремих судових спорів.

"Після затвердження судом мирової угоди ми готові у будь-який час підписати з "Київтеплоенерго" договори про постачання газу на умовах, передбачених урядовою постановою про ПСЗ (постачальник за спеціальними зобов'язаннями - УНІАН), і сподіваємося, що "Київтеплоенерго" зможе виконати необхідні умови для отримання номінацій", - заявив перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

У повідомленні прес-служби зазначається, що постачання гарячої води киянам може бути відновлено протягом п'яти днів після затвердження мирової угоди судом.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів віднайти джерела в державному бюджеті для надання субвенції місту Києву на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко раніше говорив, що завдяки субвенції в столиці може з'явитися гаряча вода вже до 15 вересня.

Пізніше в інтерв'ю УНІАН заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що Київська міська державна адміністрація планує до кінця вересня укласти угоду про постачання газу з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і почати поставки гарячої води.

На початку жовтня Міністерство фінансів і Державна казначейська служба України повністю перерахували 730 млн грн додаткової субвенції Києву для погашення різниці в тарифах.

Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП «Київтеплоенерго». 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було ухвалено рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, заборгованість «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань вимагає рішення на національному рівні. Стосовно 1,2 млрд грн між сторонами триває судовий спір.

Наприкінці липня Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів закупити газ на найближчий місяць для забезпечення роботи міських ТЕЦ на відкритому ринку.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для ТЕЦ за ціною 10,2 тис. грн за 1 тис. куб. м, що на 47% перевищує ціну, за якою «Нафтогаз», відповідно до спеціальних зобов'язаннями, реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тис. грн).