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Доступне житло від держави: Кабмін затвердив нові умови програми

13:40, 10 жовтня 2018
Нерухомість
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Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок програми "Доступне житло" для населення, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло). Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Ми беремо на себе зобов'язання, що за програмами доступного житла для всіх українських громадян ми зможемо забезпечити 30% компенсації вартості такого житла. В тому числі, не лише за рахунок держбюджету, а й за рахунок місцевих бюджетів. Дуже важливо, це стосується внутрішньо переміщених. Тут ми збільшуємо компенсацію вартості доступного житла до 50%. тобто, 50% компенсуватиме або держава, або держава з місцевими бюджетами", - заявив прем'єр-міністр.

Гройсман уточнив, що також 50% вартості житла буде компенсовано воїнам АТО.

"Робота з програмами по доступному житлу потребує постійного вдосконалення щодо прозорості, відкритості та дійсної допомоги. Ми об'єднали два порядки, які існували, в один, яким у першу чергу передбачається можливість самостійного вибору заявником житла, яке він купуватиме. Ми забираємо з цього питання комісію міністерства", - повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

Він додав, що заявник також зможе самостійно вибирати банк, де буде оформлений кредит на купівлю житла, і уточнив, що 30% вартості житла компенсуватиме держава і ще 30% можуть компенсувати місцеві бюджети.

"Нам дуже важливо, щоб програма "Доступне житло" була дійсно доступною, щоб у нас не було купівлі квартир 140-150 кв. м, як це було раніше. Тому, ми конкретно обмежуємо щодо кількості квадратних метрів, які можуть бути куплені саме за програмою "Доступне житло", відповідно до кількості членів сім'ї", - заявив Зубко.

Також віце-прем'єр міністр повідомив, що Держмолодьжитло публікуватиме дані про те, хто подав документи і хто вже отримав квартири, а розподіл коштів по регіонах залежатиме від кількості населення, а не кількості заявок.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління Держмолодьжитло Сергій Комнатний в інтерв'ю УНІАН заявив, що єдина програма в Україні з надання житла переселенцям і учасникам бойових дій заблокована через відсутність порядку використання коштів.

За програмами Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2017 році з громадянами було укладено 568 договорів на придбання житла, що на 63% більше, ніж у 2016 році.

Довідка УНІАН. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Держмолодьжитло) - державна установа, створена Кабінетом міністрів України в 1992 році з метою реалізації в країні державних житлових програм.

На сьогодні фонд реалізує перелік житлових програм, зокрема, за пільговим молодіжним кредитуванням, «Кредит із статутного капіталу» і «Доступне житло».

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Теги: #Кабмін#доступне житло