Доступне житло від держави: Кабмін затвердив нові умови програми

Зокрема, передбачається можливість самостійного вибору квартири учасником програми.

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок програми "Доступне житло" для населення, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло). Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Ми беремо на себе зобов'язання, що за програмами доступного житла для всіх українських громадян ми зможемо забезпечити 30% компенсації вартості такого житла. В тому числі, не лише за рахунок держбюджету, а й за рахунок місцевих бюджетів. Дуже важливо, це стосується внутрішньо переміщених. Тут ми збільшуємо компенсацію вартості доступного житла до 50%. тобто, 50% компенсуватиме або держава, або держава з місцевими бюджетами", - заявив прем'єр-міністр.

Гройсман уточнив, що також 50% вартості житла буде компенсовано воїнам АТО.

"Робота з програмами по доступному житлу потребує постійного вдосконалення щодо прозорості, відкритості та дійсної допомоги. Ми об'єднали два порядки, які існували, в один, яким у першу чергу передбачається можливість самостійного вибору заявником житла, яке він купуватиме. Ми забираємо з цього питання комісію міністерства", - повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

Він додав, що заявник також зможе самостійно вибирати банк, де буде оформлений кредит на купівлю житла, і уточнив, що 30% вартості житла компенсуватиме держава і ще 30% можуть компенсувати місцеві бюджети.

"Нам дуже важливо, щоб програма "Доступне житло" була дійсно доступною, щоб у нас не було купівлі квартир 140-150 кв. м, як це було раніше. Тому, ми конкретно обмежуємо щодо кількості квадратних метрів, які можуть бути куплені саме за програмою "Доступне житло", відповідно до кількості членів сім'ї", - заявив Зубко.

Також віце-прем'єр міністр повідомив, що Держмолодьжитло публікуватиме дані про те, хто подав документи і хто вже отримав квартири, а розподіл коштів по регіонах залежатиме від кількості населення, а не кількості заявок.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління Держмолодьжитло Сергій Комнатний в інтерв'ю УНІАН заявив, що єдина програма в Україні з надання житла переселенцям і учасникам бойових дій заблокована через відсутність порядку використання коштів.

За програмами Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2017 році з громадянами було укладено 568 договорів на придбання житла, що на 63% більше, ніж у 2016 році.

Довідка УНІАН. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Держмолодьжитло) - державна установа, створена Кабінетом міністрів України в 1992 році з метою реалізації в країні державних житлових програм.

На сьогодні фонд реалізує перелік житлових програм, зокрема, за пільговим молодіжним кредитуванням, «Кредит із статутного капіталу» і «Доступне житло».