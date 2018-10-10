В Україні дозволили будувати ліфти з житлового будинку до підземного паркінгу

У Мінрегіоні зазначили, що раніше отримати погодження на проектування таких ліфтів в житлових будинках було можливо через процедуру відхилення від ДБН.

В Україні з 1 жовтня дозволено проектувати ліфти з житлового будинку до вбудованого підземного паркінгу під ним, оскільки набрали чинності оновлені державні будівельні норми (ДБН) «Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів».

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Ліфтом піднятися відразу з підземного парку в свою квартиру, хіба не зручно? Але ще до жовтня цього року в Україні в житлових будинках не можна було робити єдиний ліфт з житлової частини будинку в підземний паркінг. Ми вирішили, що така норма не повинна бути винятком, і внесли зміни до ДБН", - сказав він.

Парцхаладзе зазначив, що раніше отримати узгодження на проектування таких ліфтів у житлових будинках було можливо через процедуру відхилення від від державних будівельних норм України.

«Ті, хто хотів так проектувати, повинні були розв'язувати це питання через процедуру відхилення від ДБН, що ускладнювало процес. Або ще гірше - могли вирішувати це через корупційні зв'язки взагалі не погоджуючи. Ми хочемо зробити так, щоб все було прозоро, законно, зрозуміло і, звичайно, безпечно і комфортно для людей", - зазначив Парцхаладзе.

Він зазначив, що, згідно зі змінами, ліфти в паркінг дозволяється розміщувати за умови облаштування протипожежних тамбур-шлюзів.

«У підземних гаражах протипожежні тамбур-шлюзи потрібно розміщувати перед шахтами ліфтів, а в наземних - перед виходами в приміщення житлового будинку. При цьому, на першому поверсі будинку не треба передбачати вихід з ліфтів паркінгу до загального ліфтового холу пожежного ліфта. З'єднання житлових поверхів будинку і підземного паркінгу, який має не більш як 2 підземних поверхи, допускається пожежними ліфтами або таким, що відповідають їх вимогам, з можливістю облаштування зупинок на житлових поверхах», - написав Парцхаладзе.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.