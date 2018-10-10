Українцям дозволили ставити в квартирах прилади-розподільники тепла

Встановлення приладів-розподільників дозволить регулювати температуру в квартирі, економити тепло і платити лише за власним лічильником.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 10 жовтня ухвалив постанову, якою дозволив встановлення приладів-розподільників теплової енергії для квартир із вертикальною розводкою труб, де неможливе встановлення індивідуальних лічильників тепла, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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Цю постанову було розроблено Мінрегіоном на виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Прес-служба повідомляє, що раніше індивідуальний (поквартирний) облік був доступний лише для мешканців будинків із горизонтальною системою опалення, а мешканці старих будинків, де відсутня технічна можливість встановити індивідуальний лічильник, платили за обсяг тепла, який споживала вся будівля по комерційному домовому вузлу, ця сума ділилася пропорційно площі на всіх і, таким чином, всі платили однаково.

"Відтепер власники квартир, які встановлять квартирні лічильники (при горизонтальній розводці інженерних мереж у будинку) або прилади-розподільники на опалювальні прилади (при вертикальній розводці), зможуть регулювати температуру в своїх квартирах, економити тепло і платити лише за власним лічильником, а не за перевитрату недбалого сусіда. Доплата буде лише за обігрів загальних місць користування і допоміжних приміщень по площі їхньої квартири. Це загальноєвропейська практика», - цитує прес-служба міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

Також у повідомленні зазначено, що для системи обліку за допомогою приладів-розподільників необхідно, щоб їх встановили не менш як 50% мешканців багатоквартирного будинку, а оплата встановлення такої системи здійснюється за рахунок споживачів - власників квартири.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) і житлових (до 1 жовтня 2018 роки) будівлях.

Основна мета закону - це перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та холодної води за допомогою лічильників, що унеможливить перекладання на населення наднормативних втрат монополістів.