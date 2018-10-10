Шведська H&M підписала договори оренди з київським Ocean Mall

В Ocean Mall договори підписані всі. І з H&M, і з Zara, і з IKEA, і з Reserved та Mango.

Київський торговий центр Ocean Mall, який відкриється наприкінці літа 2019 року поблизу метро Либідська, підписав договір на оренду торгових площ з однією з найбільших в Європі роздрібних мереж з торгівлі одягом - шведською компанією H&M.

Про це повідомив засновник "Мандарин Плаза Груп" Вагіф Алієв на прес-конференції.

"В Ocean Mall договори підписані всі. І з H&M, і з Zara, і з IKEA, і з Reserved та Mango", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня шведська компанія H&M відкрила свій перший магазин в Україні, а 18 жовтня відкриє другий магазин в Україні, який буде розташований в київському торговому центрі Sky Mall.

Довідка УНІАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведська компанія, найбільша в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом. Штаб-квартира знаходиться в Стокгольмі. H&M і пов'язані з нею бренди працюють в 62 країнах з більш ніж 4000 магазинів.